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Метатель молота Валерий Пронкин стал спортсменом года в России

Метатель молота Валерий Пронкин стал спортсменом года в России
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Метатель молота Валерий Пронкин стал спортсменом года в России в рамках Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России».

«Огромное спасибо за премию. Она много значит для меня, доказывает, что весь мой путь прошёл не зря. Спасибо Минспорта, ВФЛА, семье, жене, дочери, родителям, они верят в меня. Хочу отметить своих тренеров, благодаря им я здесь получаю награду», — приводит слова Пронкина «Матч ТВ».

В число претендентов также входили хоккеист магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков и шорт-трекист Семён Елистратов.

Отметим, 19-летняя гимнастка Лала Крамаренко признана спортсменкой года в России.

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