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Международная федерация плавания смягчила критерии допуска к стартам для россиян

Международная федерация плавания смягчила критерии допуска к стартам для россиян
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На официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit) появилась новая редакция (датирована 18 ноября) правил по нейтральному статусу, согласно которой фиксируется смягчение критериев допуска россиян и белорусов к международным стартам.

В новой версии правил отсутствует запрет на участие представителей России и Беларуси в командных видах программ, в случае с плаванием – это эстафеты, в случае с прыжками в воду — синхронные прыжки, а также дуэты и группы в синхронном плавании.

При этом под запретом по-прежнему остаётся контактный командный вид спорта — водное поло.

Ранее россияне и белорусы могли быть допущены к международным соревнованиям только в индивидуальных дисциплинах.

Также, согласно новой редакции, в World Aquatics сняли ограничения по количеству заявок от россиян/белорусов на одну дистанцию.

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