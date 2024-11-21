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Винер обратилась к Лале Крамаренко после победы гимнастки в номинации «Спортсменка года»

Винер обратилась к Лале Крамаренко после победы гимнастки в номинации «Спортсменка года»
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер отреагировала на победу Лалы Крамаренко в Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России: спортсменка года».

«Наша Лала Крамаренко — спортсменка года! Дорогие друзья! Сегодня невероятно радостный день! Наша Лала Крамаренко получила заслуженную награду – стала спортсменкой года на Национальной спортивной премии! Это не просто победа, это триумф таланта, трудолюбия и невероятной силы воли! Лала, ты настоящая чемпионка не только на ковре, но и в жизни! Твоя грация, изящество, и, конечно же, непоколебимый дух вдохновляют миллионы! Ты пример для подражания для всех юных гимнасток нашей страны. Твой путь – это путь к вершинам побед, достижений и постоянного самосовершенствования. Ты доказала, что упорство и вера в себя способны принести фантастические результаты», — написала Винер на своей странице в социальных сетях.

19-летняя Лала Крамаренко является чемпионкой России, трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы в командном зачёте, победительницей и призёром международных этапов Гран-при.

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