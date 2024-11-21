Климент Колесников заявил, что иностранцы скучают по россиянам на международных стартах

Двукратный призёр Олимпиады-2020, шестикратный чемпион Европы российский пловец Климент Колесников заявил, что иностранные пловцы соскучились по соперникам из России.

Ранее на Кубке мира в Инчхоне (Южная Корея) в нейтральном статусе выступил Андрей Минаков. Спортсмен завоевал бронзовую награду на дистанции 100 м баттерфляем.

— С Минаковым общался на тему его поездки в Корею?

— Просто спросил, как там ребята, он сказал, что они скучают по нам. Это всё взаимно, — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

Накануне стало известно, что Международная федерация плавания смягчила критерии допуска к стартам для россиян. Так, российские и белорусские пловцы могут принимать участие в командных видах программ, в случае с плаванием – это эстафеты, в случае с прыжками в воду — синхронные прыжки, а также дуэты и группы в синхронном плавании.