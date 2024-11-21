Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Климент Колесников: если вернуться в прошлое, то я выбрал бы баскетбол, а не плавание

Климент Колесников: если вернуться в прошлое, то я выбрал бы баскетбол, а не плавание
Климент Колесников
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный призёр Олимпиады-2020, шестикратный чемпион Европы российский пловец Климент Колесников рассказал, что в своём детстве отдал бы предпочтение баскетболу, а не плаванию.

— Ты бы самому себе нынешнему в их возрасте какой вопрос задал?
— «Если вернуться в прошлое и сделать выбор, занялся бы чем-то другим? Или прошёл по тому же пути, поменял бы что-то и улучшил».

— И как бы ответил? Выбрал бы плавание? Или вообще не спорт?
— Выбрал бы не плавание, но другой вид спорта. Баскетбол, однозначно. Мне он больше доставляет удовольствия, погружался бы туда полностью с головой. Возраст позволяет рассудить и понять, как ты оказался в виде спорта, через что ты прошёл и какое было становление. В этот момент понимаешь, что изначально у всех это был не свой выбор, но так как есть определенный потенциал, нужно его использовать. Если есть талант — развивай. Я этого придерживаюсь. Талант — это всё круто и классно, но, когда в душе есть мысли о чём-то другом, со временем начинаешь задумываться, какой выбор бы сделал сам осознанно, — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

Ранее Колесников заявил, что иностранные пловцы соскучились по соперникам из России.

Материалы по теме
Климент Колесников заявил, что иностранцы скучают по россиянам на международных стартах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android