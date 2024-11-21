Климент Колесников: если вернуться в прошлое, то я выбрал бы баскетбол, а не плавание

Двукратный призёр Олимпиады-2020, шестикратный чемпион Европы российский пловец Климент Колесников рассказал, что в своём детстве отдал бы предпочтение баскетболу, а не плаванию.

— Ты бы самому себе нынешнему в их возрасте какой вопрос задал?

— «Если вернуться в прошлое и сделать выбор, занялся бы чем-то другим? Или прошёл по тому же пути, поменял бы что-то и улучшил».

— И как бы ответил? Выбрал бы плавание? Или вообще не спорт?

— Выбрал бы не плавание, но другой вид спорта. Баскетбол, однозначно. Мне он больше доставляет удовольствия, погружался бы туда полностью с головой. Возраст позволяет рассудить и понять, как ты оказался в виде спорта, через что ты прошёл и какое было становление. В этот момент понимаешь, что изначально у всех это был не свой выбор, но так как есть определенный потенциал, нужно его использовать. Если есть талант — развивай. Я этого придерживаюсь. Талант — это всё круто и классно, но, когда в душе есть мысли о чём-то другом, со временем начинаешь задумываться, какой выбор бы сделал сам осознанно, — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

Ранее Колесников заявил, что иностранные пловцы соскучились по соперникам из России.