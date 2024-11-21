Колесников: после Игр-2012 спорт стал больше политикой. Это больше не точка сближения

Двукратный призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония) российский пловец Климент Колесников заявил, что спорт перестал сближать людей, как это было раньше.

«Мне абсолютно всё равно, что считают другие по поводу моего решения, потому что это моя жизнь. Больше огорчает тот факт, что в текущих условиях спорт не тот, каким был раньше. После Игр-2012 он больше стал политикой. Но суть даже не в этом, а в том, что люди разделились на два лагеря. Спорт стал не точкой сближения, а местом, где люди могут друг с другом поссориться, отказываясь слышать другое мнение. Вот это всерьёз расстраивает. И когда пишут «Климент не поехал, он глупый, а вот этот поехал, значит, молодец». Ну окей, я не вправе никого осуждать за мнение. Но получается, что они своим мнением разделяют нас на две поляны. Раньше я думал, что в спорте могут быть разные мнения, но есть какой-то общий дух. Сейчас вижу разрозненность», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

Накануне стало известно, что Международная федерация плавания смягчила критерии допуска к стартам для россиян. Так, российские и белорусские пловцы могут принимать участие в командных видах программ, в случае с плаванием – это эстафеты, в случае с прыжками в воду — синхронные прыжки, а также дуэты и группы в синхронном плавании.