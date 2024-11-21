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Евгений Рылов снялся с чемпионата России по плаванию на короткой воде

Евгений Рылов снялся с чемпионата России по плаванию на короткой воде
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов пропустит чемпионат России по плаванию на короткой воде, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 по 26 ноября.

«Я продолжаю восстановление после болезни. Состояние перед турниром ухудшилось, поэтому решил сняться с чемпионата России», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Ранее Рылов в очередной раз заявил, что не планирует получение статуса нейтрального спортсмена. В декабре прошлого года стало известно, что спортсмен отказался от участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже при поставленных условиях Международного олимпийского комитета (МОК).

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