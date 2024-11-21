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Михаил Мамиашвили переизбран на пост главы Федерации спортивной борьбы России

Михаил Мамиашвили переизбран на пост главы Федерации спортивной борьбы России
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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сохранил пост главы Федерации спортивной борьбы России. 61-летний функционер был единственным кандидатом на данную должность.

Отчётно‑выборная конференция прошла сегодня, 21 ноября, в Москве. Мамиашвили возглавляет Федерацию спортивной борьбы России с 1998 года. Отметим, что функционер переизбирался в 2002, 2008, 2013, 2016 и 2020 годах.

Мамиашвили — член бюро Международной федерации любительской борьбы (FILA). Член исполнительного комитета национального Олимпийского комитета России, с 2001 года вице-президент Олимпийского комитета России.

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