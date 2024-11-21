Международная федерация плавания сняла запрет на допуск спортсменов ЦСКА и «Динамо»

Международная федерация плавания World Aquatics сняла запрет на допуск спортсменов, представляющих Росгвардию и спортивные общества ЦСКА и «Динамо», заявил вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников.

«Диалог с World Aquatics идёт постоянно, мы обмениваемся информацией. У меня был ряд встреч с руководством международной федерации, на которых мы обсуждали возможность возвращения наших спортсменов на соревнования под её эгидой. Так как речь идёт о защите спортсменов, формулировки, которые не позволяли ведущим спортсменам, находящихся в спортивных клубах ЦСКА, «Динамо» и Росгвардии выступать на соревнованиях международной федерации, сейчас изъяты. В этом ключе это возвращение к базовым спортивным принципам. Если раньше чистый спортивный отбор был невозможен, потому что существовали такие преграды, то сейчас перспективы начинают меняться», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Ранее на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit) появилась новая редакция (датирована 18 ноября) правил по нейтральному статусу, согласно которой фиксируется смягчение критериев допуска россиян и белорусов к международным стартам.