«Все знали, откуда мы». Российская шахматистка Карманова — о победе на чемпионате мира

Российская шахматистка Ольга Карманова высказалась о победе на чемпионате мира по шахматам среди игроков до 18 лет, который проходил в бразильском городе Флорианополис.

«Конечно, я расстроена тем, что не могла играть под российским флагом. И на награждении пришлось слушать гимн ФИДЕ, а не гимн России. Я прекрасно помню те чувства, когда выиграла в 2018-м первенство Европы, обернулась национальным флагом и так стояла на награждении – это такая гордость! Жаль, что сейчас нельзя было сделать так же. Но главной задачей было играть в шахматы, и играть хорошо. В любом случае все знали, откуда мы», — сказала Карманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

17-летняя россиянка набрала девять очков, как и её ближайшая преследовательница Амина Каирбекова из Казахстана, однако та уступила ей по дополнительным показателям.