«С подготовкой не угадала». Чемпионка мира по шахматам Карманова — о победе «на заказ»

Российская шахматистка Ольга Карманова подробно рассказала о победе на чемпионате мира по шахматам среди игроков до 18 лет, который проходил в бразильском городе Флорианополис.

«Перед последней партией я очень плохо спала, нервничала, боялась, что не выиграю. Всё ведь могла решить в предпоследнем туре, но вместо победы – поражение. Нужна была победа на заказ – только в этом случае я выигрывала турнир. Когда партия началась, волнение не проходило. Я какое-то время потеряла, чтобы просто успокоиться. Да ещё я и не попала в подготовку – соперница другое продолжение выбрала, нежели мы рассчитывали. Я долго готовилась, сделала первый ход, а ответный оказался для меня неожиданным. Пришлось творить за доской (улыбается). Я минуты три сидела, думала, как дальше ходить, потом над каждым следующим ходом тоже долго думать приходилось, но уже на выходе из дебюта я получила перевес. Но я даже самой себе доказала, что могу в любых ситуациях находить правильные решения. Хотя на самом турнире были случаи, когда я по 15 ходов из домашней подготовки делала. Главное, итоговый результат в мою пользу. Звание чемпионки мира – это очень круто!» — сказала Карманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.