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Чемпионка мира по шахматам Ольга Карманова назвала гроссмейстеров, на которых равняется

Чемпионка мира по шахматам Ольга Карманова назвала гроссмейстеров, на которых равняется
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Российская шахматистка Ольга Карманова назвала гроссмейстеров, на которых равняется. Чемпионка мира выделила Яна Непомнящего и Валентину Гунину.

«Я бы равнялась на Яна Непомнящего. Мировая известность – это приятно. А вообще мне очень нравится, как играет Валентина Гунина – у неё нет скучных партий, всегда стремится только к победе. И ещё она очень позитивный человек, несмотря на сложности со здоровьем», — сказала Карманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Карманова выиграла чемпионат мира по шахматам среди игроков до 18 лет, который проходил в бразильском городе Флорианополис.

17-летняя россиянка набрала девять очков, как и её ближайшая преследовательница Амина Каирбекова из Казахстана, однако та уступила ей по дополнительным показателям.

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