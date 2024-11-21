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Абдулрашид Садулаев заявил, что намерен выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Абдулрашид Садулаев заявил, что намерен выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе
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Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях Абдулрашид Садулаев заявил о намерении выступить на следующих летних Олимпийских играх, которые состоятся в 2028 году в Лос-Анджелесе.

«Конечно, у меня есть желание выиграть третью золотую олимпийскую медаль. И силы тоже есть, так что будем продолжать работать дальше. Да, в этот раз не получилось выступить в Париже, но надеюсь, что нас допустят к Олимпийским играм и у меня получится это сделать. Так что я буду готовиться к Олимпиаде в Лос-Анджелесе», — приводит слова Садулаева «РИА Новости».

28-летний двукратный олимпийский чемпион из России Абдулрашид Садулаев не был допущен МОК к участию в Олимпиаде-2024 в Париже. В октябре 2024 года Садулаев в шестой раз в карьере выиграл чемпионат мира, выступив в весовой категории до 92 кг.

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