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«Авторитета ноль». Губерниев — о руководителях зимних спортивных федераций в России

«Авторитета ноль». Губерниев — о руководителях зимних спортивных федераций в России
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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев резко высказался об отсутствии активных контактов между руководителями зимних спортивных федераций России и иностранными организациями по типу IBU, FIS. Напомним, многие атлеты зимних видов спорта не допущены до участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

«А вы заметили, что наши руководители иных зимних федераций вообще молчат по контактам с иностранными коллегами??? С IBU и FIS, например??? А ведь некоторые большие позиции типа занимали в международных структурах… Контактов нет, авторитета ноль, допуска к зиме нет и не будет…. Может, кто другой придёт в наши федерации зимние руководить и договариваться начнёт??? Под лежачий камень вода не течёт!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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