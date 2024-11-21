Хикару Накамура стал первым шахматистом, выигравшим четыре Титульных вторника подряд

Американский гроссмейстер Хикару Накамура стал первым шахматистом в истории, выигравшим четыре Титульных вторника (еженедельный формат соревнований в онлайн-шахматах) подряд. Отметим, что он был близок и к пятой победе, но в одном из поздних туров уступил молодому французу Алирезе Фирудже.

Отметим, что в субботу, 23 ноября, начнётся матч за звание чемпиона мира, который пройдёт в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa до 15 декабря 2024 года. В поединке за мировую корону сыграет действующий чемпион мира китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, который завоевал титул, обыграв Яна Непомнящего. Ему будет противостоять самый молодой победитель турнира претендентов в истории, индийский шахматист Гукеш Доммараджу.