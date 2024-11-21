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Вице-чемпион Олимпиады Виталий Макаров стал главным тренером сборной России по дзюдо

Вице-чемпион Олимпиады Виталий Макаров стал главным тренером сборной России по дзюдо
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года в Афинах Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо. Информацию об этом сообщили в официальном телеграм-канале Федерации дзюдо России (ФДР).

Отметим, что президиум ФДР единогласно поддержал кандидатуру Макарова. Ранее мужскую национальную команду возглавлял Хасанби Таов, тренировавший команду с 2016 года.

50-летний Виталий Макаров до этого был директором тренерского штаба российской команды и координировал деятельность специалистов, работающих со спортсменами разных возрастов.

Помимо серебра Олимпиады, в активе Макарова победа на чемпионате мира и несколько медалей чемпионата Европы.

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