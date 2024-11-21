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Федерация водных видов спорта России уточняет вопрос допуска пловцов к эстафетам

Федерация водных видов спорта России уточняет вопрос допуска пловцов к эстафетам
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Федерация водных видов спорта России находится в диалоге с Международной федерацией плавания (World Aquatics) по вопросу снятия ограничений на участие спортсменов страны в эстафетах.

«В документе есть место для интерпретации, мы сейчас его анализируем. Полагаю, что вопрос с эстафетами может быть решен. Тогда появится еще одно окно, с акцентом на которое можно будет выстраивать подготовку. В любом случае последние слово за World Aquatics», — приводит слова вице-президента Федерации водных видов спорта России Владимира Сальникова ТАСС.

Ранее на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit) появилась новая редакция (датирована 18 ноября) правил по нейтральному статусу, согласно которой фиксируется смягчение критериев допуска россиян и белорусов к международным стартам, связанный с командными стартами.

Отметим, что с марта 2022 года россияне и белорусы могли быть допущены к международным соревнованиям под эгидой World Aquatics только в индивидуальных дисциплинах.

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