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Лала Крамаренко прокомментировала свою победу в номинации «Спортсменка года»

Лала Крамаренко прокомментировала свою победу в номинации «Спортсменка года»
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19-летняя гимнастка Лала Крамаренко высказалась о своей победе в Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России: спортсменка года».

«Национальная спортивная премия! Хочу выразить огромную благодарность министру спорта Михаилу Владимировичу за признание наших достижений и усилий в развитии спорта! И низкий поклон моим тренерам и, конечно же, Ирине Александровне! Спасибо вам за возможность учиться у вас каждый день! Спасибо большое моим родным, близким и всем, кто меня поддерживает! Без вас ничего бы не было!» — написала Крамаренко на личной странице в социальных сетях.

19-летняя Лала Крамаренко является чемпионкой России, трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы в командном зачёте, победительницей и призёром международных этапов Гран-при.

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