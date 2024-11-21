Лала Крамаренко прокомментировала свою победу в номинации «Спортсменка года»

19-летняя гимнастка Лала Крамаренко высказалась о своей победе в Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России: спортсменка года».

«Национальная спортивная премия! Хочу выразить огромную благодарность министру спорта Михаилу Владимировичу за признание наших достижений и усилий в развитии спорта! И низкий поклон моим тренерам и, конечно же, Ирине Александровне! Спасибо вам за возможность учиться у вас каждый день! Спасибо большое моим родным, близким и всем, кто меня поддерживает! Без вас ничего бы не было!» — написала Крамаренко на личной странице в социальных сетях.

19-летняя Лала Крамаренко является чемпионкой России, трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы в командном зачёте, победительницей и призёром международных этапов Гран-при.