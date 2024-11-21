Юлия Ефимова: у меня есть и нейтральный статус, и виза для участия в ЧМ в Будапеште

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова заявила о желании отобраться на чемпионат мира на короткой воде, который пройдёт в Будапеште в декабре 2024 года. Сегодня, 21 ноября, Ефимова показала второе время в полуфинале 50 м брассом на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Санкт‑Петербурге с 21 по 26 ноября.

«Мне будет проще попасть в Будапешт, потому что у меня уже есть нейтральный статус? Не только статус, но шенгенская виза. Это очень ценно в наше время! Я готовый рабочий солдатик. Естественно, я такого не ожидала, что здесь будет идти отбор на мир. Нам сказали об этом недавно. Долго думала, стоит ли вообще ехать на эти соревнования. Ведь никакой подготовки не было. Плюс я опять себе путешествия придумала.

Как я оказалась в Париже? Ну как, виза есть, надо ее использовать. Просто меня приглашали на Кипр на мастер‑классы. И по пути я заехала в Париж. А почему бы нет? Могу себе позволить.

Приятно, когда мир снова открывается? Кипр, Париж, Будапешт… Да, конечно! Это просто другая жизнь! И по мне это видно, что меня изнутри снова начинает накрывать вдохновение. И в первые дни я приехала в Петербург, погода пасмурная, настроение было так себе. А сейчас я чувствую, что соревнования начались — и сразу же настроение пришло в порядок!", — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Напомним, в июне 2024-го она получила нейтральный статус, который позволял ей отобраться на ОИ-2024 в Париже (Франция). Ради выполнения олимпийского норматива Ефимова принимала участие в национальном чемпионате Багамских островов, однако показать необходимый результат ей не удалось.