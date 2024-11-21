Фото: Магнус Карлсен и Фабиано Каруана полуобнажёнными сыграли в шахматы в бассейне

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен опубликовал в социальных сетях эпатажные фото. На них он вместе со вторым номером мирового рейтинга представителем США Фабиано Каруаной позирует обнажённым по пояс за игрой в шахматы в бассейне, расположенном на крыше.

«Как обычно, шахматы пытаются продать наготой», — подписал фото Карлсен.

Фото: из личного архива Магнуса Карлсена

Фото: из личного архива Магнуса Карлсена

Карлсен и Каруана в данный момент находятся в Сингапуре, где стартовал матч по шахматам Фишера между лидерами мирового рейтинг-листа. Сегодня, 21 ноября, Карлсен обыграл белыми Каруану в первой партии поединка. Завтра шахматисты сразятся снова, если американец сравняет счёт, соперников будет ждать тай-брейк.