Мазепин заявил о цели вернуть российских пловцов на турниры с флагом и гимном

Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин назвал главной целью возвращение пловцов на международные старты с флагом и гимном.

«Я думаю, смягчение критериев связано не только с объединением федераций, но в том числе и с этим. Мы ставим себе цель вернуться на все международные старты. И с флагом и гимном — это наша задача», — приводит слова Мазепина «РИА Новости Спорт».

Также Мазепин утвердительно ответил на вопрос о возможности восстановить полноценные права российских пловцов до Олимпиады 2028 года, назвав себя «оптимистом».

Напомним, недавно на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта появилась новая редакция правил по нейтральному статусу, согласно которой фиксируется смягчение критериев допуска россиян и белорусов к международным стартам.