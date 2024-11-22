Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мазепин заявил о цели вернуть российских пловцов на турниры с флагом и гимном

Мазепин заявил о цели вернуть российских пловцов на турниры с флагом и гимном
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин назвал главной целью возвращение пловцов на международные старты с флагом и гимном.

«Я думаю, смягчение критериев связано не только с объединением федераций, но в том числе и с этим. Мы ставим себе цель вернуться на все международные старты. И с флагом и гимном — это наша задача», — приводит слова Мазепина «РИА Новости Спорт».

Также Мазепин утвердительно ответил на вопрос о возможности восстановить полноценные права российских пловцов до Олимпиады 2028 года, назвав себя «оптимистом».

Напомним, недавно на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта появилась новая редакция правил по нейтральному статусу, согласно которой фиксируется смягчение критериев допуска россиян и белорусов к международным стартам.

Материалы по теме
Федерация водных видов спорта России уточняет вопрос допуска пловцов к эстафетам
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android