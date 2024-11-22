Чикунову не будут объявлять на стартах как двукратную победительницу чемпионок Олимпиады

Российскую пловчиху рекордсменку мира Евгению Чикунову больше не будут представлять на российских соревнованиях как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр 2024 года.

«Такой практики больше не будет. Мы знаем, что на тот момент у неё был лучший результат. Ценим это, но объявлять так было бы неправильно», — приводит слова вице‑президента Федерации водных видов спорта России Коротышкина «Матч ТВ».

Напомним, летом Чикунова в финале Кубка России, который проходил в Екатеринбурге, проплыла 100 м и 200 м брассом быстрее победительниц Олимпийских игр 2024 года на этих дистанциях.

Тогда президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников объявил, что спортсменку будут официально объявлять на российских соревнованиях как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр — 2024. Впоследствии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова объявляли как победителя серебряного призёра Олимпиады‑2024.