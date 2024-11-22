Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Винер: россиянки не выступят на ЧМ по художественной гимнастике даже в нейтральном статусе

Винер: россиянки не выступят на ЧМ по художественной гимнастике даже в нейтральном статусе
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира, который пройдёт в августе 2025 года в Бразилии.

«К сожалению, у российских гимнасток не будет возможности выступить на чемпионате мира в Бразилии даже в нейтральном статусе. Дело в том, что для участия в этом турнире необходимо будет выступить в квалификационных соревнованиях — чемпионате Европы в Таллине. Но на этот старт мы не можем быть допущены по причине запрета со стороны европейской гимнастической федерации», — приводит слова Винер ТАСС.

Соревнования пройдут с 20 по 24 августа в Рио-де-Жанейро.

Отметим, что российские гимнастки из-за особенностей отбора были лишены возможности выступить и на Олимпиаде-2024. Они должны были успешно показать себя на весеннем чемпионате Европы — 2024, но заявиться на этот старт они не могли из-за запрета континентальной федерации на участие в своих турнирах.

Материалы по теме
Юлия Ефимова: у меня есть и нейтральный статус, и виза для участия в ЧМ в Будапеште
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android