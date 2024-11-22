Винер: россиянки не выступят на ЧМ по художественной гимнастике даже в нейтральном статусе

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира, который пройдёт в августе 2025 года в Бразилии.

«К сожалению, у российских гимнасток не будет возможности выступить на чемпионате мира в Бразилии даже в нейтральном статусе. Дело в том, что для участия в этом турнире необходимо будет выступить в квалификационных соревнованиях — чемпионате Европы в Таллине. Но на этот старт мы не можем быть допущены по причине запрета со стороны европейской гимнастической федерации», — приводит слова Винер ТАСС.

Соревнования пройдут с 20 по 24 августа в Рио-де-Жанейро.

Отметим, что российские гимнастки из-за особенностей отбора были лишены возможности выступить и на Олимпиаде-2024. Они должны были успешно показать себя на весеннем чемпионате Европы — 2024, но заявиться на этот старт они не могли из-за запрета континентальной федерации на участие в своих турнирах.