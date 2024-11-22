Климент Колесников не примет участия в ЧМ-2024 на короткой воде

Двукратный призёр Олимпиады-2020 в Токио рекордсмен мира российский пловец Климент Колесников рассказал, что не будет участвовать в чемпионате мира на короткой воде, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) в декабре 2024 года.

«Дорогие друзья!

Пока вы не раздули здесь извечные споры на фоне текущих событий, объясняю всё, чтобы не было вопросов. Я изначально планировал уделить в конце года время восстановлению, отдыху, реабилитации, психологическому состоянию. В связи с этим подготовка была построена так, что и форма сейчас не такая, чтобы рвать всех на ЧМ.

Подлечусь — и в феврале начну подготовку в более подходящем состоянии для профессионального спорта и с серьёзным настроем», — написал Колесников на своей странице в телеграм-канале.

Ранее Международная федерация плавания смягчила критерии допуска к стартам для россиян. Так, российские и белорусские пловцы могут принимать участие в командных видах программ, в плавании — это эстафеты, в прыжках в воду — синхронные виды, а также дуэты и группы в синхронном плавании.