Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чикунова выиграла 50 м брассом на ЧР по плаванию на короткой воде, Ефимова — третья

Чикунова выиграла 50 м брассом на ЧР по плаванию на короткой воде, Ефимова — третья
Комментарии

Рекордсменка мира пловчиха Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 50 м брассом на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге. Она показала результат 29,74 секунды.

Серебро завоевала Ралина Гилязова со временем 30,02 секунды. Тройку призёров замкнула шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, преодолевшая дистанцию за 30,34 секунды.

Чемпионат России в Санкт-Петербурге был признан отборочным соревнованием к чемпионату мира по плаванию на короткой воде — 2024, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря. Ранее о намерении выступить на соревнованиях заявила Юлия Ефимова.

Материалы по теме
Юлия Ефимова: у меня есть и нейтральный статус, и виза для участия в ЧМ в Будапеште
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android