Чикунова выиграла 50 м брассом на ЧР по плаванию на короткой воде, Ефимова — третья

Рекордсменка мира пловчиха Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 50 м брассом на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге. Она показала результат 29,74 секунды.

Серебро завоевала Ралина Гилязова со временем 30,02 секунды. Тройку призёров замкнула шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, преодолевшая дистанцию за 30,34 секунды.

Чемпионат России в Санкт-Петербурге был признан отборочным соревнованием к чемпионату мира по плаванию на короткой воде — 2024, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря. Ранее о намерении выступить на соревнованиях заявила Юлия Ефимова.