Климент Колесников победил на 100 м на спине на ЧР с лучшим результатом сезона в мире

Пловец Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 м на спине на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге. Он показал результат 49,29 секунды, что стало лучшим временем сезона в мире, которое раньше принадлежало южноафриканцу Питеру Кётце (49,35).

Серебро завоевал Мирон Лифинцев со временем 49,69 секунды. Тройку призёров замкнул Павел Самусенко, преодолевший дистанцию за 49,76 секунды.

Чемпионат России в Санкт-Петербурге был признан отборочным соревнованием к чемпионату мира по плаванию на короткой воде — 2024, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря. Колесников заявил, что не будет принимать участия в соревнованиях.