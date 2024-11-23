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Пётр Фрадков избран новым главой Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Пётр Фрадков избран новым главой Всероссийской федерации лёгкой атлетики
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Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков избран новым председателем Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на отчётно-выборную конференцию ВФЛА в Москве.

По информации источника, Фрадков был единогласно избран главой ВФЛА на четырёхлетний срок. Ранее председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов снял свою кандидатуру с выборов. Фрадков сменил на посту президента ВФЛА Пётра Иванова.

В феврале 2021 года Иванов временно сложил с себя полномочия после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете высокопоставленным российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до декабря 2022 года. В это время исполняющей обязанности главы ВФЛА являлась олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова. Впоследствии Иванов вернулся к исполнению обязанностей руководителя федерации.

46-летний Фрадков являлся председателем попечительского совета ВФЛА и выдвигался на новую должность от Волгоградской области, его кандидатуру поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

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