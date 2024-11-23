Пётр Фрадков избран новым главой Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков избран новым председателем Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на отчётно-выборную конференцию ВФЛА в Москве.

По информации источника, Фрадков был единогласно избран главой ВФЛА на четырёхлетний срок. Ранее председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов снял свою кандидатуру с выборов. Фрадков сменил на посту президента ВФЛА Пётра Иванова.

В феврале 2021 года Иванов временно сложил с себя полномочия после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете высокопоставленным российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до декабря 2022 года. В это время исполняющей обязанности главы ВФЛА являлась олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова. Впоследствии Иванов вернулся к исполнению обязанностей руководителя федерации.

46-летний Фрадков являлся председателем попечительского совета ВФЛА и выдвигался на новую должность от Волгоградской области, его кандидатуру поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.