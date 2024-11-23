Гукеш Доммараджу сыграет белыми в первой партии матча за звание чемпиона мира — 2024

Индийский шахматист Гукеш Доммараджу по итогам жеребьёвки сыграет белыми в первой партии с действующим чемпионом китайским гроссмейстером Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира 2024 года.

Напомним, матч за звание чемпиона мира пройдёт в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 23 ноября по 15 декабря 2024 года. Ранее сообщалось, что цены на билеты варьировались от 4608 рублей до 27 360 рублей.

Это будет первый матч за 138 лет, в котором примут участие два шахматиста из Азии. Также это будет всего лишь второй в истории матч за звание чемпиона мира, который проводится в Юго-Восточной Азии. Первый раз это было в Багио, на Филиппинах, в 1978 году.