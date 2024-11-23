Сергей Шипов назвал фаворита в матче Гукеша и Лижэня за звание чемпиона мира по шахматам

Международный гроссмейстер и тренер по шахматам Сергей Шипов назвал фаворита в матче индийского шахматиста Гукеша Доммараджу с действующим чемпионом китайским гроссмейстером Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира 2024 года.

«Шансы на победу, на мой взгляд, таковы: 60 на 40 в пользу Гукеша. Он в свои 18 более выносливый, терпеливый и стойкий. У него больше энергии и крепче нервы. То, что показывал молодой индус на двух Олимпиадах и на турнире претендентов, — это однозначно чемпионский уровень. Так что есть все предпосылки для успеха. А когда Дин показывал чемпионский класс в последний раз? Только на тай-брейке в Астане. Последние полтора года в его исполнении — сплошная депрессия и упадок.

Так почему же шансы 60 на 40, а не 90 на 10? Потому что у китайского чемпиона есть опыт и класс. Его 32 года — не старость, а зрелость. Я верю в мощь китайского государства и, в частности, в эффективность китайской медицины. Дин должен быть в порядке к началу матча.

Ещё важно учесть гигантское давление, которое сейчас направлено на 18-летнего парня. Все ждут от него победы! Такая ответственность может задавить кого угодно. Будет ли матч результативным? Это зависит от старта матча. Если кто-то быстро откроет счёт, то матч станет таким же весёлым и кровавым, как бойня в Астане. А вот если несколько партий на старте закончатся миром, то стратегия «Главное — не проиграть!» станет основной в матче. Но 14 ничьих, конечно, не получится. Не та броня, не те защитники, как в 2018-м.

Кстати, если борьба дойдёт до тай-брейка, там я поставлю на Дин Лижэня, ведь Гукеш в быстрых шахматах и в блице, мягко говоря, не впечатляет. Но это далёкая и маловероятная перспектива», — написал Шипов в социальных сетях.