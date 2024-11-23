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«Чеховские медведи» обыграли «Аист Китая» в матче SEHA — Gazprom League

«Чеховские медведи» обыграли «Аист Китая» в матче SEHA — Gazprom League
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Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» обыграл спортсменов «Аист Китая» в матче 5-го тура дивизиона «Восток» SEHA – Gazprom League. Встреча завершилась со счётом 46:22 (23:10) в пользу «Чеховских медведей».

На групповой стадии SEHA-лиги команды играют в двух группах. В группе «А» выступают «Мешков Брест» (Беларусь), ставропольский «Виктор», «Аист Китая» (Китай), «Чеховские медведи» и «Зенит». В группе «Б» играют ЦСКА, «СКА-Минск», «Пермские медведи» и «Машека». Групповой этап завершится в начале февраля 2025 года, после чего начнётся плей-офф.

Клубный гандбол. Мужчины. SEHA – Gazprom League. Дивизион «Восток», 5-й тур:

  • «Чеховские медведи» — «Аист Китая»  – 46:22 (23:10).
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