Ронни О'Салливан не смог защитить титул чемпиона турнира UK Championship по снукеру

Сегодня, 23 ноября, семикратный чемпион мира по снукеру пятый номер рейтинга англичанин Ронни О'Салливан не смог защитить титул чемпиона турнира UK Championship. В 1/16 финала он уступил Барри Хокинсу, занимающему 20-ю строчку рейтинга. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу Хокинса.

В прошлогоднем финале Ронни О'Салливан обыграл китайского игрока в снукер Дин Цзюньхуэя со счётом 10:7, при этом на перерыв снукеристы уходили со счётом 4:4.

В 1/8 финала Барри Хокинс встретится с победителем матча Сяо Годун (Китай) — Дэвид Гилберт (Великобритания). Во второй встрече 1/16 финала сегодня встретятся англичанин Шон Мёрфи и китаец Чжао Синьтун.