Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ронни О'Салливан не смог защитить титул чемпиона турнира UK Championship по снукеру

Ронни О'Салливан не смог защитить титул чемпиона турнира UK Championship по снукеру
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, семикратный чемпион мира по снукеру пятый номер рейтинга англичанин Ронни О'Салливан не смог защитить титул чемпиона турнира UK Championship. В 1/16 финала он уступил Барри Хокинсу, занимающему 20-ю строчку рейтинга. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу Хокинса.

В прошлогоднем финале Ронни О'Салливан обыграл китайского игрока в снукер Дин Цзюньхуэя со счётом 10:7, при этом на перерыв снукеристы уходили со счётом 4:4.

В 1/8 финала Барри Хокинс встретится с победителем матча Сяо Годун (Китай) — Дэвид Гилберт (Великобритания). Во второй встрече 1/16 финала сегодня встретятся англичанин Шон Мёрфи и китаец Чжао Синьтун.

Материалы по теме
Главная шахматная битва 2024 года — скоро! Что нужно знать о матче Дин Лижэня и Гукеша
Главная шахматная битва 2024 года — скоро! Что нужно знать о матче Дин Лижэня и Гукеша
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android