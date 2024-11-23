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Фото: рукопожатие Гукеша Доммараджу и Дин Лижэня перед матчем за звание чемпиона мира

Фото: рукопожатие Гукеша Доммараджу и Дин Лижэня перед матчем за звание чемпиона мира
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Появилось фото индийского гроссмейстера, победителя Турнира претендентов Гукеша Доммараджу и китайца Дин Лижэня на пресс-конференции перед матчем за звание чемпиона мира.

Фото: FIDE.com

Напомним, этот матч пройдёт в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 23 ноября по 15 декабря 2024 года. Ранее сообщалось, что цены на билеты варьировались от 4608 рублей до 27 360 рублей.

Это будет первый матч за 138 лет, в котором примут участие два шахматиста из Азии. Также это будет всего лишь второй в истории матч за звание чемпиона мира, который проводится в Юго-Восточной Азии. Первый раз это было в Багио, на Филиппинах, в 1978 году.

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