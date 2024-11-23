Сборная России по очкам проиграла Ирану в матчевой встрече на PWL-7

Сегодня, 23 ноября, в Москве в рамках Профессиональной борцовской лиги (PWL-7) сборная России уступила команде из Ирана в матчевой встрече по очкам. Общий счёт — 5:5 [21:21] (52:54). При этом иранцы отыгрались, проигрывая 0:5.

Отметим, что олимпийский чемпион Заурбек Сидаков одержал победу над Амиром Яздани. Это была его первая схватка с чемпионата мира 2023 года.

Вольная борьба. PWL-7.

23 ноября, Москва.

Матчевая встреча Россия — Иран.

До 57 кг. Ахмед Идрисов — Али Момениджудад — 3:0 [3:0].

До 61 кг. Заур Угуев — Реза Момениджудад — 5:1 [3:1].

До 65 кг. Шамиль Мамедов — Рахман Амузадхалили — 10:7 [3:1].

До 70 кг. Курбан Шираев — Сина Халили — 5:2 [3:1].

До 74 кг. Заурбек Сидаков — Амир Яздани — 12:1 [4:1].

До 79 кг. Магомед Магомаев — Махди Юсефихадживар — 5:7 [1:3].

До 86 кг. Ибрагим Кадиев — Камран Гасемпур — 5:8 [1:3].

До 92 кг. Магомед Курбанов — Амирхоссейн Фирузпур — 4:5 [1:3].

До 97 кг. Баты-Маадыр Самдан — Моджтаба Голейдж — 1:11 [1:4].

До 125 кг. Шамиль Мусаев — Амир Хоссейн Заре — 2:12 [1:4].