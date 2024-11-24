Главный тренер сборной России по борьбе подвёл итоги выступления на PWL-7

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов подвёл итоги матчевой встречи Профессиональной борцовской лиги (PWL-7), где Россия уступила команде из Ирана. Общий счёт — 5:5 [21:21] (52:54).

«Такие матчевые встречи нужны. Мы будем их проводить чаще. Наша главная цель – чемпионаты Европы и мира, Олимпийские игры. Если бы стояла задача выиграть любой ценой, то боролись бы все первые номера.

Естественно, будем собирать тренерский штаб и личных тренеров и проведём комплексную работу», — сказал Гацалов в интервью на YouTube-канале Meta Fight.

Отметим, что олимпийский чемпион Заурбек Сидаков одержал победу над Амиром Яздани. Это была его первая схватка с чемпионата мира 2023 года.