Хаджимурат Гацалов: в Иране есть огромный центр по подготовке. Нам бы хотелось такой

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов заявил, что отечественным спортсменам нужен центр подготовки, как в Иране.

«Все мы знаем, что в Иране есть огромный центр по подготовке борцов вольного стиля. Конечно, нам бы хотелось, чтобы такой центр открылся и у нас. Кого подготовишь за три сбора к чемпионату мира? Домашняя работа должна проводиться. Но если будем забирать и заселять на эти базы талантливую молодёжь, то они бы боролись на высоком уровне. Это всё можно сделать», — сказал Гацалов в интервью на YouTube-канале Meta Fight.

Напомним, в субботу, 23 ноября, сборная России в рамках Профессиональной борцовской лиги (PWL-7) уступила команде из Ирана в матчевой встрече по очкам. Общий счёт — 5:5 [21:21] (52:54).