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Кто выиграет матч за титул чемпиона мира по шахматам в 2024 году?

Кто выиграет матч за титул чемпиона мира по шахматам в 2024 году?
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В Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 23 ноября по 15 декабря 2024 года проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам, где встретятся индийский гроссмейстер, победитель Турнира претендентов Гукеш Доммараджу и прошлогодний чемпион китаец Дин Лижэнь.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Кто выиграет матч за титул чемпиона мира по шахматам в 2024 году?

Проголосовать также можно здесь.

Это будет первый матч за 138 лет, в котором примут участие два шахматиста из Азии. Также это будет всего лишь второй в истории матч за звание чемпиона мира, который пройдёт в Юго-Восточной Азии. Первый раз это было в Багио, на Филиппинах, в 1978 году.

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Фото: рукопожатие Гукеша Доммараджу и Дин Лижэня перед матчем за звание чемпиона мира
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