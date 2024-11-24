«Имеем полное право взять реванш». Мамиашвили — об итогах России на PWL-7

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили подвёл итоги матчевой встречи Профессиональной борцовской лиги (PWL-7), где Россия уступила команде из Ирана с общим счётом 5:5 [21:21] (52:54).

«Великая борцовская держава Иран, несмотря на окрики политиков, приехала сюда (в Москву) в лучшем составе и доказала свою состоятельность. Теперь мы имеем полное право взять реванш, прилететь к нашим братьям и там помериться силами.

Никакие политики никогда не отнимут у нас право дружить, общаться, уважать друг друга. И Иран это продемонстрировал. Они здесь со своим флагом, гимном и послом, который переживал и нервничал. Я их поздравляю от души.

По секрету всему свету. Это первое мероприятие с флагом и гимном под патронатом международной федерации (UWW). А дальше думайте сами (улыбается)», — сказал Мамиашвили в интервью на YouTube-канале Meta Fight.