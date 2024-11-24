Михаил Мамиашвили высказался о новых правилах смены спортивного гражданства борцов

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о новых правилах смены спортивного гражданства, которые ввёл Объединённый мир борьбы (UWW).

«Угадайте с одного раза, кто был лоббистом этих правил? Это не сиюсекундная история. Спортсмены, которые здесь родились, на них государство потратило деньги, труд, внимание, должны иметь особый статус и особые условия для смены спортивного гражданства», — сказал Мамиашвили в интервью на YouTube-канале Meta Fight.

В субботу, 23 ноября, сборная России в рамках Профессиональной борцовской лиги (PWL-7) уступила команде из Ирана в матчевой встрече по очкам. Общий счёт — 5:5 [21:21] (52:54).