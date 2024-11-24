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Карлсен высказался о матче Доммараджу и Лижэня за звание чемпиона мира по шахматам

Карлсен высказался о матче Доммараджу и Лижэня за звание чемпиона мира по шахматам
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16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился мнением о предстоящем матче за звание чемпиона мира по шахматам, где встретятся индийский гроссмейстер, победитель Турнира претендентов Гукеш Доммараджу и прошлогодний чемпион китаец Дин Лижэнь.

«Это будет очень трудный матч для Дина, но надеюсь, что он сможет найти радость в нём. Он может дать хороший бой, потому что он фантастический шахматист и замечательный человек, и надеюсь, что у него всё получится», — приводит слова Карлсена Straits Times.

Напомним, матч за шахматную корону пройдёт в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 23 ноября по 15 декабря 2024 года. Ранее сообщалось, что цены на билеты варьировались от 4608 рублей до 27 360 рублей.

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