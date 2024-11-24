Савелий Лузин с рекордом России победил в финале ЧР на дистанции 800 метров в/c

Пловец Савелий Лузин стал победителем чемпионата России на короткой воде на дистанции 800 м вольным стилем. В финальном заплыве он установил рекорд России, показав результат 7 минут 33,97 секунды. Предыдущее достижение принадлежало Александру Степанову (7.34,58).

Серебряную медаль завоевал Кирилл Мартынычев, проплывший дистанцию за 7.34,21. Тройку призёров замкнул Иван Моргун (7.40,01).

Чемпионат России — 2024 проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 26 ноября. Соревнования являются отборочными к чемпионату мира по плаванию на короткой воде — 2024, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря.