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Климент Колесников сообщил о намерении выступить на ЧМ по водным видам спорта в 2025 году

Климент Колесников сообщил о намерении выступить на ЧМ по водным видам спорта в 2025 году
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Двукратный призёр Олимпиады-2020 в Токио, рекордсмен мира российский пловец Климент Колесников рассказал о возможном участии в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025.

«Я планирую участвовать в чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре, если к тому времени ситуация станет лучше.

Вопрос не столько в получении нейтрального статуса. Сейчас ситуация постепенно меняется. Чемпионат мира — 2024 в Будапеште (на короткой воде. — Прим. «Чемпионата») будет проходить по изменённым правилам для нейтральных спортсменов. Туда поедет команда. Это уже не единичные спортсмены, поэтому вопрос будет рассматриваться с другой точки зрения. Сидеть и не выступать вплоть до Олимпийских игр, потому что просто не хочется получать нейтральный статус, считаю неразумным. Ехать одному — это одно дело, но не поехать, когда приехала вся команда, хоть и в нейтральном статусе, — это другой момент», — приводит слова Колесникова «РИА Новости Спорт».

Ранее Колесников рассказал, что не будет участвовать в чемпионате мира на короткой воде, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) в декабре 2024 года.

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