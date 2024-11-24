Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Климент Колесников стал чемпионом России на дистанции 100 м комплексом на короткой воде

Климент Колесников стал чемпионом России на дистанции 100 м комплексом на короткой воде
Аудио-версия:
Комментарии

Пловец Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 м комплексным плаванием на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге. В финальном заплыве он преодолел 100-метровую дистанцию за 51,18 секунды.

Серебряную медаль завоевал Михаил Щербаков с результатом 53,02 секунды. Тройку призёров замкнул Дмитрий Савенко, уступивший в борьбе за второе место всего 0,02 секунды.

Ранее Колесников на турнире в Санкт-Петербурге стал победителем на дистанции 100 м на спине.

Чемпионат России — 2024 проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 26 ноября. Соревнования являются отборочными к чемпионату мира по плаванию на короткой воде — 2024, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря. Колесников заявил, что не будет принимать участия в этих соревнованиях.

Материалы по теме
Климент Колесников победил на 100 м на спине на ЧР с лучшим результатом сезона в мире
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android