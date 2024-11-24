Климент Колесников стал чемпионом России на дистанции 100 м комплексом на короткой воде

Пловец Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 м комплексным плаванием на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге. В финальном заплыве он преодолел 100-метровую дистанцию за 51,18 секунды.

Серебряную медаль завоевал Михаил Щербаков с результатом 53,02 секунды. Тройку призёров замкнул Дмитрий Савенко, уступивший в борьбе за второе место всего 0,02 секунды.

Ранее Колесников на турнире в Санкт-Петербурге стал победителем на дистанции 100 м на спине.

Чемпионат России — 2024 проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 26 ноября. Соревнования являются отборочными к чемпионату мира по плаванию на короткой воде — 2024, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря. Колесников заявил, что не будет принимать участия в этих соревнованиях.