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Климент Колесников завоевал второе золото за день на ЧР-2024 на короткой воде

Климент Колесников завоевал второе золото за день на ЧР-2024 на короткой воде
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Рекордсмен мира Климент Колесников, представляющий команду Москва-1 в региональном зачёте, стал победителем чемпионата России — 2024 на короткой воде на дистанции 50 м на спине. В финальном заплыве он преодолел 50-метровую дистанцию за 22,28 секунды.

Второе место занял Мирон Лифинцев из Санкт-Петербурга, закончивший дистанцию с результатом 23,18 секунды. Бронзовым медалистом стал Павел Самусенко (Мурманская область), уступивший в борьбе за серебро всего 0,03 секунды.

Это вторая золотая медаль Колесникова за сегодняшний день. Ранее на турнире в Санкт-Петербурге он стал победителем на дистанции 100 м комплексным плаванием.

Чемпионат России — 2024 проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 26 ноября. Соревнования являются отборочными к чемпионату мира по плаванию на короткой воде — 2024, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря. Колесников заявил, что не будет принимать участия в этих соревнованиях.

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