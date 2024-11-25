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ВАДА подало в суд на Антидопинговое агентство США — Sportschau

ВАДА подало в суд на Антидопинговое агентство США — Sportschau
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало в суд на Антидопинговое агентство США (USADA) за клевету. Об этом сообщает немецкое издание Sportschau.

Отмечается, что иск направлен в швейцарский суд. Поводом для подачи иска стали высказывания американской стороны в адрес ВАДА по делу о допинге китайских пловцов.

В апреле 2024 года стало известно, что перед Олимпийскими играми — 2020 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещённого препарата триметазидина.

В результате внутреннего расследования было установлено, что следы триметазидина были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. ВАДА поддержало решение китайской стороны не проводить дополнительную проверку и не отстранять спортсменов от Олимпиады-2020.

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