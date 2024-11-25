Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Михаил Дегтярёв предложил проведение летних Российско-корейских игр

Михаил Дегтярёв предложил проведение летних Российско-корейских игр
Комментарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказал предложение о проведении летних Российско-корейских игр, начиная с 2025 года.

«Провёл официальные переговоры с министром спорта КНДР товарищем Ким Иль Гуком. Встреча состоялась во Дворце съездов Мансудэ столицы КНДР Пхеньяна. Мы придаём большое значение развитию спортивного сотрудничества и конструктивного диалога с КНДР.

Предложил, начиная с 2025 года, проводить Российско-корейские летние игры с периодичностью раз в два года (поочерёдно в России и Корее). В программу Игр готовы включить не менее 10 видов спорта. Корейская сторона поддержала наше предложение», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Министр спорта пообещал провести в России Спартакиаду. Мы узнали, когда и как это будет
Эксклюзив
Министр спорта пообещал провести в России Спартакиаду. Мы узнали, когда и как это будет
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android