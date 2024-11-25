Михаил Дегтярёв предложил проведение летних Российско-корейских игр

Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказал предложение о проведении летних Российско-корейских игр, начиная с 2025 года.

«Провёл официальные переговоры с министром спорта КНДР товарищем Ким Иль Гуком. Встреча состоялась во Дворце съездов Мансудэ столицы КНДР Пхеньяна. Мы придаём большое значение развитию спортивного сотрудничества и конструктивного диалога с КНДР.

Предложил, начиная с 2025 года, проводить Российско-корейские летние игры с периодичностью раз в два года (поочерёдно в России и Корее). В программу Игр готовы включить не менее 10 видов спорта. Корейская сторона поддержала наше предложение», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.