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«Тяжело на это смотреть». Ян Непомнящий — об игре Лижэня в матче за звание чемпиона мира

«Тяжело на это смотреть». Ян Непомнящий — об игре Лижэня в матче за звание чемпиона мира
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Российский шахматный гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал матч за звание чемпиона мира, который начался сегодня, 25 ноября, в Сингапуре. Шахматную корону разыгрывают индийский гроссмейстер, победитель Турнира претендентов Гукеш Доммараджу и прошлогодний чемпион китаец Дин Лижэнь.

«Дин сыграл французскую, сделал 6 ходов и вот уже почти полчаса думает в одной из основных теоретических позиций. Тяжело на это смотреть», — написал Непомнящий в своём телеграм-канале.

Матч между Доммараджу и Лижэнем — первый за 138 лет, в котором принимают участие два шахматиста из Азии. Также это будет всего лишь второй в истории матч за звание чемпиона мира, который проходит в Юго-Восточной Азии. Первый раз это было в Багио, на Филиппинах, в 1978 году.

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