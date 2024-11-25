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«Буду стараться выжить». Вяхирева выразила желание выступить на ОИ в Лос-Анджелесе

«Буду стараться выжить». Вяхирева выразила желание выступить на ОИ в Лос-Анджелесе
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Российская гандболистка Анна Вяхирева выразила желание выступить на Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).

«Не люблю загадывать, но я очень хочу [выступить на Олимпиаде-2028]. Пока есть вариант с Олимпиадой, я буду стараться выжить — говорю так, потому что это действительно выживание: морально я в порядке, надо просто поддерживать своё тело в хорошей форме», — приводит слова Вяхиревой ТАСС.

В составе сборной России гандболистка завоевала золото Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и стала серебряным призёром Игр-2020 в Токио.

Среди инициальных наград у Вяхиревой звание MVP «Финала четырёх» Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024, MVP чемпионата Европы – 2018 и Олимпийских игр – 2020.

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