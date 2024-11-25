Вяльбе — о судьбе Родченкова: его уже нет в природе

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о своём отношении к бывшему главе московской антидопинговой лаборатории, информатору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорию Родченкову.

«Я много раз говорила о том, что вообще Родченков — гений, но он был не признан. Если бы он занимался только химией, он 100% был бы лауреатом Нобелевской премии. Но так как его сестра была легкоатлеткой, да и сам он бывший спортсмен, он пошёл дальше.

Знаете, мне очень обидно. Я его очень много лет знала. Если он выступал с какой-то лекцией, его всегда можно было заслушаться. Но вот не туда он пошёл. Не надо было ему заниматься всякими допингами и работать в этом направлении. Надо было ему остаться в химии, тогда бы он стал каким-то величайшим человеком.

Родченков, по мне, предатель 100%, даже 200%. Его точно готовили заранее. Я думаю, его зацепили ещё тогда, когда он работал в Канадском антидопинговом агентстве. Сейчас периодически всплывает, якобы он книгу какую-то написал, якобы ему сделали какую-то операцию на лицо, что его теперь не узнать. А мне кажется, его просто уже нет в природе. Такие люди-то никому на самом деле не нужны. Он зачем там? Всё, он своё отработал. Я не верю, что он там живёт себе припеваючи.

Ну и возвращаясь к допингу в Сочи, я сразу же спрашиваю, а почему мы так плохо выступили на Олимпиаде в тех видах спорта, где реально допинг помогает достичь какого-то результата? Это биатлон, лыжные гонки, коньки, вообще все циклические виды спорта. То есть мы планировали взять четыре золотые медали, завоевали худо-бедно одну? Это очень странно. Но мы всё отсудили», — сказала Вяльбе в эфире RuTube-канала «Эмпатия Манучи».