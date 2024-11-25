Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву «предателем Родины»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе резко высказалась о бывшей российской легкоатлетке Елене Исинбаевой.

«Я категорически не согласна с Леной. Я считаю, что она вообще предатель Родины. Она сказала, что она — человек мира. Но если ты решила представлять нашу страну в МОК, то мне очень странно, как это, сидя в Испании, ты представляешь Россию, не зная, что сейчас творится внутри этой страны. Это всё популизм некий, такие слова были громкие.

«Я — номинальный майор российской армии», — говорит она. Какого хрена ты тогда раньше ходила, погоны эти получала, стояла рядом с министром вооружённых сил России, улыбалась, наверняка какие-то дивиденды получала от этого? Что за бред-то? Просто скажи честно: «Да, я боюсь войны и боюсь за своих детей». Если бы она так развернулась и уехала, мне кажется, тогда бы к ней люди по-другому относились.

Я думаю, что она как раз тот человек, который может спокойно взять билет, приехать обратно домой и даже ни о чём не думать. Ну, она такой человек. Мы с ней хорошо знакомы, поэтому не могу сказать, что она страшный предатель. Но если бы я сейчас с ней встретилась, руки ей для того, чтобы поздороваться, точно бы не подала. Мне кажется, такие люди, как Лена, такие люди, как я, должны быть сильны в любой момент и показывать пример для молодёжи нашей огромной-огромной страны. Она же — антипример 100-процентный», — сказала Вяльбе в эфире RuTube-канала «Эмпатия Манучи».