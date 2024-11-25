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Дин Лижэнь выиграл партию у Гукеша Доммараджу в матче за титул чемпиона мира

Дин Лижэнь выиграл партию у Гукеша Доммараджу в матче за титул чемпиона мира
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Завершилась шахматная партия матча за звание чемпиона мира, который начался сегодня, 25 ноября, в Сингапуре. Шахматную корону разыгрывают индийский гроссмейстер, победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу и прошлогодний чемпион китаец Дин Лижэнь.

В первой партии Гукеш, играя белыми фигурами, завладел преимуществом, однако затем допустил несколько серьёзных ошибок и позволил сопернику перехватить инициативу. Партия завершилась победой действующего чемпиона мира после 42-го хода.

Матч между Доммараджу и Лижэнем — первый за 138 лет, в котором принимают участие два шахматиста из Азии. Также это будет всего лишь второй в истории поединок за звание чемпиона мира, который проходит в Юго-Восточной Азии. Первый раз это было в Багио, на Филиппинах, в 1978 году.

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